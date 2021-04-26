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Loic Remy: Umarım Beşiktaş'ı yenip rahat bir konuma ulaşırız

26.04.2021 21:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor'un yıldız futbolcusu Loic Remy, Beşiktaş maçı öncesinde konuştu.

Loic Remy: Umarım Beşiktaş'ı yenip rahat bir konuma ulaşırız

Çaykur Rizespor'un Fransız golcüsü Loic Remy, Beşiktaş maçını kazanıp Süper Lig'de bir an önce rahat bir konuma ulaşmak istediklerini söyledi.

Remy, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'a geldiği andan itibaren takımda oynadığını belirtti.

Daha sonra bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Remy, "Sakatlık da beklediğimizden daha uzun sürdü." ifadesini kullandı.

Remy, olabildiğince takıma faydalı olmaya çalıştığını aktararak, şöyle devam etti:

"Faydalı olurken de hazır olmaya çalışıyorum. Sakatlığım süresince bir an önce sahalara dönebilmek için gerekli çalışmalar yapıldı. Olabildiğince hızlı bir şekilde takıma dönüp yine eski katkımı vermeye çalıştım. Şimdi de yeniden eski formuma kavuşmaya çalışıyorum. Bunu yaptığımda da zaten her şey güzel olacak. Tabii ki şu anda yüzde yüz hazır durumda değilim. Ama bir an önce hazır duruma gelmek için elimden geleni yapıyorum. Ne kadar zaman alacağı konusunda net bir şey söyleyemem. Çünkü uzun bir süre sahalardan uzak kaldım. Ancak teknik heyetimizle birlikte bütün çalışmalar yapılıyor. O yüzden kaygılanacak bir şey yok. Olabildiğince kısa bir sürede eski formuma kavuşacağım."

Beşiktaş maçının zor geçeceğini kaydeden Remy, "Ligin lideri ile oynuyoruz. Beşiktaş tesadüfen orada değil. İyi oynadığı için o konumda. Bizi zor bir karşılaşma bekliyor. Fakat biz idmanlarımızı buna göre programladık. Antrenmanlarda iyi hazırlanarak bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Umarım kazanırız ve bir an önce rahat bir konuma ulaşırız." diye konuştu.

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