Lojistik deposunda çıkan yangın

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Harran Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna ait lojistik deposunda çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Harran Üniversitesi merkez kampüsünde yer alan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumuna ait lojistik deposunda çıkan yangını söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yangınla ilgili açıklamada bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahale ettiğini söyledi. Yangının lojistik merkezinde çıktığını aktaran Vali Erin, “Saat 14.30 civarında Gençlik ve Spor Bakanlığına ait bölge lojistik merkezinde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz tam olarak tespit edilemedi. Arkadaşlarımız bu konuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yangın nedeniyle içerideki çok sayıda malzemenin kullanılamaz hale geldiğini siz de görüyorsunuz. Yangın haberi alınır alınmaz Büyükşehir Belediyemizin İtfaiye Daire Başkanlığı başta olmak üzere civar ilçelerden de itfaiye araçları sevk edildi. komşu illerden takviye alındı. Orman teşkilatına ait söndürme araçları da dahil, hepsi alanda. Bir kısmı da yolda, yetişmeye çalışıyorlar. Kısa süre içerisinde inşallah yangını kontrol altına almış olacağız. Herhangi bir can kaybı, yaralı vatandaşımızın olmaması en büyük tesellimiz. Depoda bulunan malzemelerin kullanılamaz hale gelmesinden dolayı üzüntü duyduk ama yerine konulur. Gençlik ve Spor Bakanımız ve İçişleri Bakanımızla da gerekli görüşmeleri yaptık. Onlar da geçmiş olsun dileklerini iletiler. Yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede kontrol altına aldıktan sonra da soğutma çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise, ”Harran Üniversitesi içerisinde yer alan Kredi Yurtlar Kurumuna ait lojistik deposunda yangın çıktı. Yangını haber alır almaz bizim itfaiye ekiplerimiz derhal müdahale ettiler. Çevre iller ve ilçelerden de takviye istendi. Şu anda yangın kontrol altına alındı. Yangının etrafa, ormana sıçrama ihtimali vardı. Öncelikle bu ortadan kaldırıldı. Şimdi bütün yetkililerimizle birlikte yangın alanındayız. İnşallah birazdan yangın tamamen söndürülecek ve soğutma çalışmasına başlanacaktır” diye konuştu.

