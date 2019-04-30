DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 229 hektarda kurulacak "Lojistik Köy" ile 5 bin 400 kişiye istihdam sağlanacak.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, bir otelde Türkiye'nin önde gelen lojistik firmalarının yönetici ve temsilcilerinin katıldığı "Lojistik Köy" tanıtım toplantısında, yeni dönemde "kent ekonomisi" kavramının öne çıkmaya başladığını söyledi.

Diyarbakır'ın geçmişten aldığı güçle geleceğe doğru yol alan ve bunu sürdürülebilir kılmak için ortak aklı kullanan bir şehir olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, "Kalkınmanın sürdürülebilir ve kalıcı olmasının amacı budur. Diyarbakır, Türkiye'nin makro ölçekteki büyük hedef ve önceliklerinde de bölgesel ölçekte de tanımlayıcı bir şehridir." dedi.

Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Güneydoğu'nun "uluslararası alana açılan dış ticaret kapısı" olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çevre illerin hepsini belirleyen, yönlendiren, ekonomik ve sosyal anlamda etkileyen bir ağırlık merkezidir. Hükümetimizin programında yer alan, dış ticaretin özellikle öne çıkması ve komşularla ticaretin yoğunlaşması sürecinde Diyarbakır, çok kritik bir role sahiptir. Lojistik Köy, bölgesel ölçekte Türkiye'nin, Orta Doğu, Asya ve dünyayla buluşmasını sağlayacak bir merkez olarak düşünülüyor. Bunu sağlayacak altyapımızın olduğunu biliyoruz."