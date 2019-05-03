Lojistik Köy’e birincilik ödülü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) en büyük ortağı olduğu 43 milyon euro AB hibeli "Lojistik Köy Projesi", TOBB tarafından bu yıl odalar ve borsalar arasında ilk kez düzenlenen Proje Yarışması’nda, “Sektörel Gelişim” kategorisinde çok sayıda projeyi geride bırakarak zirvede yer aldı. Birincilik ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

Samsun TSO’nun en büyük ortağı olduğu Lojistik Köy Projesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bu yıl odalar ve borsalar arasında düzenlenen, “Proje Yarışması”nda zirveye adını yazdırdı. TOBB Akredite Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, Samsun Lojistik Köy Projesi, “Sektörel Gelişim” kategorisinde, çok sayıda projeyi geride bırakarak, birinciliğe layık görüldü.

Ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Kategorilerinde birinci gelenlere ödülleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu’nda düzenlenen törenle verildi. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın birincilik ödülünü Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Murzioğlu’nu tebrik ederek, ödülünü takdim etti.