Lojistik Yardım Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

Yardım başvurularının titizlikle incelendiğini ve dar gelirli vatandaşlara yardım yaptıklarını ifade eden Yaman, "Bünyemizde kurduğumuz Lojistik Merkezimizle 6 ay gibi kısa bir sürede 11 bin 394 koliyi dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırdık." dedi.

"İlimizin menfaatleri için çaba vermekteyiz. İhtiyaç sahipleri hemşehrilerimizin hep yanında yer aldık. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Bu noktada sosyal sorumluluk projelerinde gerek 'Mardinmasa' birimimiz gerekse Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla vatandaşlarımızı mutlu ettik. İhtiyacı olan vatandaşlara yardımları ulaştırırken daha kurumsal bir şekilde çalışmak istedik. Vatandaşlarımıza yollayacağımız gıda kolilerinin temiz, hijyenik ve güzel bir mekanda hazırlanmasını planladık. Bu nedenle merkezimizi hayata geçirdik. Burada ekiplerimiz müracaatı olan vatandaşlarımızın evlerinde yaptığı incelemenin ardından temel gıda maddelerini evlerine ulaştırıyor."

