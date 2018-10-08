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Lojistik Yardım Merkezi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:16 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Lojistik Yardım Merkezince 6 ayda ihtiyaç sahiplerine 11 bin 394 yardım kolisi dağıtıldı - Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman: - "İlimizin menfaatleri için çaba vermekteyiz. İhtiyaç sahipleri hemşehrilerimizin hep yanında yer aldık. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek"

MARDİN (AA) - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesince oluşturulan Lojistik Yardım Merkezince 6 ayda ihtiyaç sahiplerine 11 bin 394 yardım kolisi dağıtıldı.

Merkez Artuklu ilçesinde gıda, temizlik, giysi, kırtasiye ve oyuncak gibi yardım malzemelerinin yer aldığı 3 katlı merkezde hazırlanan yardım paketleri ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Mustafa Yaman, belediye olarak önemli sosyal projelere imza attıklarını söyledi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca yürütülen projeler için söz konusu merkezi oluşturduklarını vurgulayan Yaman, bu sayede vatandaşın ihtiyacının en kısa sürede karşılanacağını aktardı.

Yardım başvurularının titizlikle incelendiğini ve dar gelirli vatandaşlara yardım yaptıklarını ifade eden Yaman, "Bünyemizde kurduğumuz Lojistik Merkezimizle 6 ay gibi kısa bir sürede 11 bin 394 koliyi dar gelirli vatandaşlarımıza ulaştırdık." dedi.

Yaman, yapılan görevlendirmenin ardından Büyükşehir Belediyesi olarak önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İlimizin menfaatleri için çaba vermekteyiz. İhtiyaç sahipleri hemşehrilerimizin hep yanında yer aldık. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek. Bu noktada sosyal sorumluluk projelerinde gerek 'Mardinmasa' birimimiz gerekse Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla vatandaşlarımızı mutlu ettik. İhtiyacı olan vatandaşlara yardımları ulaştırırken daha kurumsal bir şekilde çalışmak istedik. Vatandaşlarımıza yollayacağımız gıda kolilerinin temiz, hijyenik ve güzel bir mekanda hazırlanmasını planladık. Bu nedenle merkezimizi hayata geçirdik. Burada ekiplerimiz müracaatı olan vatandaşlarımızın evlerinde yaptığı incelemenin ardından temel gıda maddelerini evlerine ulaştırıyor."

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