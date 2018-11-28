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Lojman kül oldu! Kur'an-ı Kerim yanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 14:07 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çivril ilçesindeki bir caminin lojmanında çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Kur’an-ı Kerim ise yanmadı.

Çivril ilçesi Belence Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde cami imamı ve annesinin evde bulunduğu sırada evin çatısında yangın çıktı. Evin ahşap çatısında başlayan ve bir anda büyüyen yangına mahalle sakinleri ve cami imamı Yusuf Ayhan müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Lojman ve eşyalar kullanılmaz hale geldi

Köyde bulunan orman yangın tankerleri ve vatandaşların çabalarıyla söndürülen yangın sonrası lojman ve içindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından evde yaptığı incelemede, yangının çatıdaki elektrik kablolarının aşırı ısınmasından çıkmış olabileceğini belirtti.
Öte yandan evin tamamen yanmasına rağmen bir tek Kuran-ı Kerim’in yanmadığını ifade edildi. Yangın sonrası bulunduğu yerden alınan Kuran-ı Kerim ev sahibine teslim edildi. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Denizli Çivril cami Kur'an-ı Kerim

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Kısmen yanmış ya. kuran kapalı iken nasıl yansın. depremde yıkılan camiler oldu. bu zamanda mucize diye bir şey kalmadı artık. bunu mucize olarak mı akledecez..
allahın lutfu keremi sorgulanamaz yanabilrde ancak bu güne kadar çok ateist bilim adamı kuranı inkar ederek yakmaya yada ayetlerin üzerinde değişiklik yaparak tahrip etmeye kalkıştı tabi bu itlerin tamamı da telef oldu ya çarpıldılar ya kafayı yediler yada başlarına büyük belalar geldi
Rabbimin hikmetinden sual olmaz..
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