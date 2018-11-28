Lojman kül oldu! Kur'an-ı Kerim yanmadı

Çivril ilçesi Belence Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde cami imamı ve annesinin evde bulunduğu sırada evin çatısında yangın çıktı. Evin ahşap çatısında başlayan ve bir anda büyüyen yangına mahalle sakinleri ve cami imamı Yusuf Ayhan müdahale ederek söndürmeye çalıştı.