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Lojmanda ölü bulunun uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 07:07 | Son Güncelleme

Tunceli'de evlerinde silahla vurulma sonucu ölü bulunan uzman çavuş, eşi ve oğlu, Adıyaman'da son yolculuklarına uğurlandı. Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında ölü bulunan Bektaş ailesi için Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi'nde ikindi namazı sonrası tören düzenlendi.

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Haci Erdengi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Lojmanda ölü bulunan Bektaş ailesi toprağa verildi

Cenazeler kılınan namazın ardından Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığı'na defnedildi.
Dün, Tunceli'de Atatürk Mahallesi'ndeki jandarma lojmanlarında uzman çavuş Hüseyin, eşi Sibel ve 8 yaşındaki oğulları Doruk Bektaş ölü bulunmuştu.
Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, olayda kullanıldığı değerlendirilen Hüseyin Bektaş'a ait beylik tabancası bulunmuştu.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Tunceli Uzman Çavuş

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