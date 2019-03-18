Lojmanda ölü bulunun uzman çavuş ve ailesi toprağa verildi

Törene, aile yakınlarının yanı sıra Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Adıyaman Şube Başkanı Haci Erdengi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.