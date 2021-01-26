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Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

26.01.2021 18:13 | Son Güncelleme:
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Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

Türkiye Basketbol 2'nci Lig ekiplerinden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) lojmanında ölü bulunan takım kaptanı Ziya Berhan Kılıç (30) gözyaşları arasında toprağa verildi. Formasının üzerine örtüldüğü oğlunun tabutuna sarılan anne Sevgi Kılıç,"Berhan'ım sen kalk, ben geldim annem güzel oğlum. Senin ne işin var burada" diyerek gözyaşları döktü.

ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç, takımının hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç öncesi dün sabah saatlerinde Çorlu Belediyesi Spor Salonu'nda düzenlenen antrenmanına izin alarak katılmadı. Kaptan, takımının akşam saatlerinde gerçekleştirdiği günün ikinci idmanına da katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç'ın ailesine haber verdi. Aile, aradıkları Ziya Berhan Kılıç'ın telefona yanıt vermemesi üzerine sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkisindeki takım lojmanına geldi. Kilitli olan oda kapısını kıran Kılıç'ın ağabeyi ve babası genç sporcuyu yatağında hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ziya Berhan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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"BEN GELDİM GÜZEL OĞLUM"

Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Kılıç'ın cenazesi Çorlu Merkez Garaj Camii'ne getirildi. Kılıç'ın cenazesine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, siyasi partilerin temsilcileri, takım arkadaşları, ailesi katıldı. Sevgi Kılıç, formasının üzerine örtüldüğü oğlunun tabutuna sarılarak, "Berhan'ım sen kalk, ben geldim annem güzel oğlum. Senin ne işin var burada" diyerek gözyaşları döktü. Annenin gözyaşları cenazeye katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

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'BENİM EVLADIMDI'

Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Eligül, Berhan Ziya Kılıç'ın oğlu gibi olduğunu ve ölümüne halen inanamadığını söyledi. Eligül, "Söyleyecek çok kelime yok. Çorlu bir evladını kaybetti. Benim evladımdı. 15 sene beraber basketbola hizmet ettik. Çorlu'ya, spora hizmet ettik. Çok büyük kayıp spor camiası için" dedi.

Kılıç,daha sonra Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

(DHA)

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