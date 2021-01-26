HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu toprağa verildi

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu toprağa verildi

26.01.2021 18:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye 2.

Türkiye 2. Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanlığını yapan ve kulüp lojmanındaki odasında ölü bulunan takım kaptanı Ziya Berhan Kılıç, memleketi Çorlu’da gözyaşları arasında toprağa verildi. Kaptanın tabutunun üzerine son maçında giydiği ismi yazılı forma konuldu.
Edinilen bilgilere göre, ÇBSK takımının kaptanlığını yapan Ziya Berhan Kılıç (30), takımın hafta sonu Bursa deplasmanında oynayacağı maç için Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda düzenlenen antrenmanına katılmayınca kulüp yetkilileri Kılıç’ın ailesine haber vererek durumu bildirmiş, Ziya Berhan Kılıç’ın ailesi telefona cevap alamayınca sporcunun kaldığı Kemalettin Mahallesi Perşembe Pazarı mevkiindeki takım lojmanına giderek kontrol etmek istemişti.
Kilitli olan oda kapısını kıran ağabeyi Çağlar Kılıç ve babası Can Kılıç genç sporcuyu yatağında hareketsiz yatarken bulmuş, haber verilmesi ile lojmana gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.
Ani ölümüyle sevenlerini üzüntüye boğan genç basketbolcu Çorlu Merkez (Garaj) Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hayatını kaybeden takım kaptanı Ziya Berhan Kılıç’ı son yolculuğunda takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.
Genç basketbolcunun ölüm nedeninin otopsi raporunun ardından açıklanacağı kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi Canlı yayında dikkat çeken anlar! Şaşkınlığını gizleyemedi
Korkutan patlama sesinin nedeni belli olduKorkutan patlama sesinin nedeni belli oldu
Cuma suresinin meali ve faziletiCuma suresinin meali ve fazileti
1/

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Dehşet! Annesini ve ağabeyini vahşice öldürdü

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

Bahçeli'den 'Gülnaz Şırınga' açıklaması

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

'Erkek arkadaşıyla yataktayken kızını da yanına alıyor'

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

Erdoğan açık ara önde, Demirtaş ve Babacan dikkat çekiyor

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

Herkes memleketinde yaşasa en kalabalık il hangisi olurdu?

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

148 TL'lik hesaba 10 bin TL bahşiş bıraktı

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Özlem Gürses, sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

Lojmandaki odasında ölü bulunan basketbolcu gözyaşlarıyla uğurlandı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Korkutan patlama sesinin nedeni belli oldu

Muğla'da sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Sahilde bulunan cesedin sır perdesi aralandı

Bursa'da panik anları! Şiddetli lodos çatıyı uçurdu

Bursa'da panik anları

Sarıyer’de feci kaza: 1 ölü

Sarıyer’de feci kaza!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.