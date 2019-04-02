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Lokalde cinayet: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 01:29 | Son Güncelleme

Çorum’da bir lokalde çıkan tartışmada kan aktı.

Lokalde cinayet: 1 ölü

Çorum’da bir lokalde çıkan tartışmada kan aktı. 20 yaşındaki bir genç tabancayla vurularak öldürüldü.
Olay, Emek Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre, lokalde bulunan Yılmaz Ö. (20) ve Volkan Ş. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan Ş. üzerinde bulunan tabancayla ateş etti. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Yılmaz Ö. Olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken Yılmaz Ö.’nün cesedi Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Lokalde cinayet: 1 ölü

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