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Lokaldeki kavgada havaya ateş açtı, kuşunlar yemek yiyen ailenin evine isabet etti

23.03.2021 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’de bir dernek lokalinde çıkan tartışmada tarafların ateş ettiği silahtan çıkan kurşunlar, karşı binada yemek yiyen ailenin evine isabet etti.

Kocaeli’de bir dernek lokalinde çıkan tartışmada tarafların ateş ettiği silahtan çıkan kurşunlar, karşı binada yemek yiyen ailenin evine isabet etti. Camı delen kurşunların evin tavanına saplanırken, ev halkı büyük korku yaşadı.
Olay, akşam saatlerinde İzmit Karabaş Mahallesi İskete Sokak’ta bulunan bir lokalde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İskele Sokak’ta bulunan bir dernek lokalinde ismi öğrenilemeyen kişiler arasında sebebi tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle bir kişi yanında bulunan silahla rastgele havaya ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar ise lokalin karşısında bulunan bir evin camına ve duvarına isabet etti. Kurşunların isabet ettiği evde yemek yiyen ev halkı ise camı delerek evin tavanına saplanan kurşunları görünce korku dolu anlar yaşadı.
Silah seslerini duyanlar durumu polis ekiplerine haber verirken, çevreye ateş eden şahıslar ise kaçarak gözden kayboldu. Evlerinin dışına ve içine isabet eden kurşunlar ile ölüm tehlikesi atlatan aile ise olayın şokunu uzun süre atlatamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

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