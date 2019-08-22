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Lokanta bacasında çıkan yangını ilgiyle izlediler

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, lokantanın bacasında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

Lokanta bacasında çıkan yangını ilgiyle izlediler

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, lokantanın bacasında çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu. İş yerin önünde toplanan meraklı kalabalığın ilgiyle izlediği yangın, lokanta çalışanları tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında, Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'nde çıktı. Caddedeki Muhammed Güzel'e ait lokantanın bacasında bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar lokanta çalışanları ve mahalleli yangına kendi imkanları ile müdahale etti. Musluk hortumu ve yangın tüpleriyle yapılan müdahale sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. O anlar, bir mahallelinin cep telefonu kamerası görüntülerine yansıdı.
Öte yandan, yangını cadde üzerinde toplanan kalabalık bir grup da ilgiyle izledi. Kalabalık nedeniyle cadde üzerinde yoğunluk oluştu. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. İş yerinde zarara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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Lokanta bacasında çıkan yangını ilgiyle izledilerLokanta bacasında çıkan yangını ilgiyle izledilerLokanta bacasında çıkan yangını ilgiyle izledilerLokanta bacasında çıkan yangını ilgiyle izlediler

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