Lokanta çalışanı cinnet getirdi, personel ve müşterilere saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de bir lokantada, çalışanlardan M.Ş. cinnet getirip mutfaktan aldığı bıçakla birilikte çalıştığı iş arkadaşları ile müşterilere saldırdı. Olayda lokanta çalışanı Mestan Tekin hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Aşağı Kayabaşı Mahallesi'nde lokantada meydana geldi. Lokanta çalışanı M.Ş., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle cinnet getirip, mutfaktan aldığı bıçağı rastgele savurdu. Lokantada çalışan Emine K. (23), Adem Y. (41) ve Mestan Tekin (26) ile müşteriler Haluk Ç. (51) ve Yücel M. (31) aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. 5 kişi kanlar içinde yere yığılırken, M.Ş. camdan çıkıp, kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Mestan Tekin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaçan M.Ş. kısa sürede polis ekiplerince Selçuk Mahallesi'nde yakalandı.

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