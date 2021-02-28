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Lokanta işletmecisi evinde ölü bulundu

28.02.2021 17:30 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde ev yemekleri yapan lokantanın işletmecisi evinde ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5007.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ev yemekleri yapan lokantanın işletmecisi evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi 5007. Sokak’ta ev yemekleri yapan bir lokanta işleten Ahmet Ay (59), Çetin Emeç Caddesi’ndeki evinde ailesi tarafından ölü bulundu. Side Konfeksiyoncular Derneği eski başkanlarından Ahmet Ay’ın gece geç saatlere kadar ailesiyle oturduğu, öğleden sonra ailesi tarafından uyandırılmak istendiği, uyanmayınca eve çağrılan 112 sağlık ekibinin yaptığı kontrolde öldüğünün belirlendiği öğrenildi. Ahmet Ay’ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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