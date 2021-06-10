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Lokanta, kafe, restoran çalışanları aşı olabilecek mi? Lokanta, kafe, restoran çalışanları nasıl aşı randevusu alır?

10.06.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de aşı çalışmaları devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde meslek gruplarına göre aşı sıralamasının yavaş yavaş kalktığını duyurmuştu. Bununla beraber aşı olma yaş sınırı da gittikçe aşağı çekiliyor. Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda; lokanta, kafe ve restoran çalışanlarının da aşı sıralamasına alındığını açıkladı.

Lokanta, kafe, restoran çalışanları aşı olabilecek mi? Lokanta, kafe, restoran çalışanları nasıl aşı randevusu alır?

Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada müzisyenler, üniversite öğretim üyeleri ve üniversite personelinin de aşı sıralamasının açıldığını paylaşmıştı. Bakan Koca, 10 Haziran Cuma günü yaptığı açıklama ile gıda üretim ve dağıtım sektöründeki çalışanların da programa dahil edildiğini açıkladı. Peki lokanta, kafe ve restoran çalışanları ne zaman aşı olacak?

KAFE, LOKANTA VE RESTORAN ÇALIŞANLARI NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde aşı çalışmalarını hızlandırmak için çeşitli meslek gruplarının yanında yaş sınırını da düşerek alanı genişletmeye başladı.

Bakan Koca birkaç gün önce yaptığı açıklamada; müzisyenler, öğretim üyeleri ve üniversite personelinden sonra şimdi de gıda sektörü çalışanlarına aşı hakkı tanındığını açıkladı.

Fahrettin Koca attığı tweette; “Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin.” Dedi.

Bakan Koca 9 Haziran gününde de 10 Haziran itibariyle 45 yaş üzerinin, 14 Haziran itibariyle de 40 yaş üzerinin aşılanabileceğini açıklamıştı.

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