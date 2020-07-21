HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Lokanta Kafe ve Restaurantlara Yönelik Saat Kısıtlaması Kaldırıldı

Lokanta Kafe ve Restaurantlara Yönelik Saat Kısıtlaması Kaldırıldı

21.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını kapsamında çalışma saatlerine düzenleme getirilen lokanta, restaurant ve kafelerin çalışma süresi kısıtlaması kaldırıldı

Lokanta Kafe ve Restaurantlara Yönelik Saat Kısıtlaması Kaldırıldı

Corona virüsü salgını kapsamında çalışma saatlerine düzenleme getirilen ve gece saat 24’te kapatılan lokanta, restaurant ve kafelerin çalışma süresi kısıtlaması kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ilk olarak saat 22’ye kadar açılmasına izin verilen daha sonra 24’e uzatılan mekanların açık kalma sürelerine ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada “Gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği, Valilikler ve kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınacak” denildi.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Pınar için duygu dolu mesajPınar için duygu dolu mesaj
2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı2020 Skoda Kamiq özellikleri ve fiyatı

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk namaza gidecek mi?

Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk namaza gidecek mi?

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
Belediye binasını yumurta yağmuruna tuttular! Arbede yaşandı

Belediye binasını yumurta yağmuruna tuttular! Arbede yaşandı

Sokak ortasında dehşet anları! Söyledikleriyle şaşkına çevirdi

Sokak ortasında dehşet anları! Söyledikleriyle şaşkına çevirdi

Pınar Gültekin'in üniversitesinden duygu dolu mesaj

Pınar için duygu dolu mesaj

Lokanta ve restoranlara yönelik kısıtlama kaldırıldı! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

Koronavirüse yakalanan Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, kendi kendini tedavi etti

Koronaya yakalandı! Kendi kendini tedavi etti

Adana Adliyesi'nde silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

Adliyede silahlı saldırı: 3'ü çocuk, 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.