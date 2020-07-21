Lokanta Kafe ve Restaurantlara Yönelik Saat Kısıtlaması Kaldırıldı

Corona virüsü salgını kapsamında çalışma saatlerine düzenleme getirilen ve gece saat 24’te kapatılan lokanta, restaurant ve kafelerin çalışma süresi kısıtlaması kaldırıldı. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ilk olarak saat 22’ye kadar açılmasına izin verilen daha sonra 24’e uzatılan mekanların açık kalma sürelerine ilişkin kısıtlamanın kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada “Gelinen aşamada; Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla 21 Temmuz’dan itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali vb. işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı, belirtilen işletmelerin genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmelerine karar verildiği, Valilikler ve kaymakamlıklarca konuyla ilgili olarak gerekli İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının alınacak” denildi.

Genelgede, içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

