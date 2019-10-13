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Lokanta sahibinden Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerin ailelerine anlamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:34 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir lokantacı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerin anne ve babalarından iş yeri olarak harekat boyunca ücret almayacaklarını duyurdu.Hacıarmağan Mahallesi’nde işletmesi bulunan Sefa Akar yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda, Anadolu’nun bir ilçesinde faaliyet gösteren mütevazi bir işletme olarak Türk Ordusunun yanında olduklarını göstermek maksadıyla yeni bir kampanya başlattıklarını belirtti.

Lokanta sahibinden Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerin ailelerine anlamlı destek

Konya’nın Beyşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir lokantacı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırında yürütülen Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan askerlerin anne ve babalarından iş yeri olarak harekat boyunca ücret almayacaklarını duyurdu.
Hacıarmağan Mahallesi’nde işletmesi bulunan Sefa Akar yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’de başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda, Anadolu’nun bir ilçesinde faaliyet gösteren mütevazi bir işletme olarak Türk Ordusunun yanında olduklarını göstermek maksadıyla yeni bir kampanya başlattıklarını belirtti. Düzenledikleri kampanyayı hem sosyal medyada hem de iş yerinin camına astıkları, “Ordumuzun yanındayız, Barış Pınarı Harekatı’nda görevli evladı olan anne ve babalara harekat boyunca yemeklerimiz ücretsizdir” yazılı afişle kamuoyuna duyurduklarını aktaran Akar, “İşletmemiz, yerel bir lokanta ve tabldot işletmesi, günlük olarak 4 çeşit yemek çıkartan Anadolu kasabasının mütevazi bir işletmesi durumunda. Barış Pınarı Harekatı’nda görevli tüm çocuklarımız, bizim kendi evlatlarımızdır. Anne ve babalarının bugünlerde neler yaşadıklarını bizler gayet iyi biliyoruz. Bizler burada huzurlu olalım diye onlar canlarını tehlikeye atan çocukların anne ve babaları. Doğal olarak da hepimizin, ordumuzun yanında olduğunu göstermek adına bugünlerde onlara moral motivasyon sağlayıcı hareketlerde bulunması gerekiyor. Biz yerelde mütevazi bir işletme olarak şu an bu kampanyayı başlattık, bunu yapabiliyoruz. Keşke daha fazlasını yapabilsek. Bu ordu, bu çocuklar bizim her şeyimizin üzerinde. Bize elde edecekleri başarıyla moral vereceklerdir. Onlara da bizler moral vermeliyiz, vereceğiz. Hepimiz gücümüz yettiğince ordumuzun yanında olduğumuzu göstermeliyiz. Başlattığımız bu kampanya ile onlara moral motivasyon noktasınca zerrece bir katkımız olursa bundan mutluluk duyarız” diye konuştu.

Lokanta sahibinden Barış Pınarı Harekatı’na katılan askerlerin ailelerine anlamlı destek

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