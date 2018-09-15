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Lokanta 'uygun fiyat tarifesi' ile sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

SAKARYA'da çorba fiyatıyla sosyal medyada ülke gündemine oturan lokantanın sahibi Sami Özkurt, "Fiyatlar yazıldığı gibidir.

Lokanta 'uygun fiyat tarifesi' ile sosyal medyada gündem oldu

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da çorba fiyatıyla sosyal medyada ülke gündemine oturan lokantanın sahibi Sami Özkurt, "Fiyatlar yazıldığı gibidir. 3 yıldır çorba fiyatımız 1.50 liradır. Yatırım yapacak olanlar gelsin bilgi verelim, Türkiye'de kaliteli ürünlerle nasıl ucuza sunum yapılıyor herkes görsün, gıda ucuzlasın" dedi.
Adapazarı ilçesinde bulunan bir lokantaya ait yemek fiyatlarının yer aldığı fotoğraf karesi 'çorba 1.50 lira, insan evladı' notuyla sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede hızla yayılmaya başladı. Bir anda gündem olan fotoğraf karesinde özellikle çorba fiyatı ile ilgili bir çok yorum yapılırken, bazıları ise fotoğrafın montajlanmış olduğunu öne sürdü.
Sakarya'da 8 şube ile hizmet veren işletmenin sahibi Sami Özkurt, fiyat listesinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yoğun bir şekilde olumlu tepkiler aldığını söyledi.
ÇORBA ÇEŞİTLERİ 3 YILDIR 1,50 TL
Lokantada fiyatların paylaşılan fotoğraf karesindeki gibi uygun olduğunu ifade eden Özkurt, 7 yıl içerisinde yemeklerde üç defa zam geçişi yaptıklarını belirterek, "Fakat çorba 1,5 liradır ve fiyatlar yazıldığı gibi doğrudur. Çorba porsiyonları standart çorba tabakları gibidir. Çorbalarımız dolu ve kalitelidir. Her gün dükkanlarımızda dört çeşit çorba çıkar. Sadece işkembe çorbamız 3 TL'dir onun haricindeki çorbalarımızın hepsi 3 yıldan bu yana 1,50 liradır. Hiçbir zaman müşteriyi tutturalım sonra fiyatları arttıralım mantığında değiliz. 7 yıl önce 35 metrekare ile başlamış oldukları lokantacılık sektörünü Sakaryalıların da kendilerini sahiplenmesiyle kısa sürede büyüttüklerini anlatan Özkurt, "Lokantacılık hayatımızda Sakarya halkının da bize sahip çıkmasıyla beraber şu anda 8 şube ile hizmet vermekteyiz. Her gün dükkanlarımızın toplamında 10 bin Sakaryalıya hizmet veriyoruz" diye konuştu.
'TÜRKİYE'DE GIDA UCUZLASIN'
Yatırım yapmayı düşünenleri Sakarya'ya beklediklerini ifade eden Özkurt, "Bu tarz yatırım yapmak isteyen arkadaşlar olursa ve bilgilerimizden istifade etmek istiyorlarsa ücretsiz olarak 7 senelik bilgi ve tecrübemizi onlara aktarırız. Amaç Türkiye'de gıda ucuzlasın, vatandaşımız kaliteli ürünlerle ucuza nasıl sunum yapılıyor olduğunu görsün. Türkiye'nin her yerinden güzel tepkiler geldii. Sakarya halkı bizi zaten tanıyor, kendimize güveniyoruz. Bizim kullanmış olduğumuz ürünleri Türkiye'de çoğu restoran ve lokanta kullanmıyordur" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLI

Lokanta 'uygun fiyat tarifesi' ile sosyal medyada gündem olduLokanta 'uygun fiyat tarifesi' ile sosyal medyada gündem olduLokanta 'uygun fiyat tarifesi' ile sosyal medyada gündem olduLokanta 'uygun fiyat tarifesi' ile sosyal medyada gündem oldu

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