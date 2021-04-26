Lokanta ve kafeler açılacak mı? Gözler Kabine toplantısında…

Lokanta, restoran ve kafelerin açılış tarihi için gözler 26 Nisan'da yapılacak Kabine Toplantısında. Vaka sayılarının 40 binin altına inmesi ile gel-al ve paket servis ile hizmet vereceği bildirilen kafeler için beklentiler arttı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanana genelgede restoran, kafe, lokanta gibi yerler alınan karara göre 16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar kapalı olacağı bildirilmişti. Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı nedeniyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar kapsamında ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği belirtildi.

Kısmi kapanmanın uygulandığı Ramazan ayında lokanta, kafe ve restoranlar, müşterilerini ağırlayamıyor, yalnızca paket servis ile hizmet veriyor. Kabine toplantısının ardından bakanlık tarafından yayınlanacak genelge ile kafe, restoran ve lokantaların durumu netlik kazanacak.

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, pastane, kafeterya, tatlıcı) iş yerlerinin iç ya da dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceği vurgulanan genelgede, bu zaman içinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatlerinde gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar yalnızca paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar yalnızca paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.



