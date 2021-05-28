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  4. Lokanta ve kafeler açılıyor mu? Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma

Lokanta ve kafeler açılıyor mu? Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma

28.05.2021 08:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 1 Haziran sonrası normalleşmenin nasıl olacağını merak ederken, lokanta ve kafelerle ilgili Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları sevindirdi. Kritik Kabine Toplantısı öncesi uzmanların hafta sonu yasaklarının kaldırılmasına yönelik de 'şartlı' kaldırma tavsiyesi dikkat çekti.

Lokanta ve kafeler açılıyor mu? Hafta sonu yasağına şartlı kaldırma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan son Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda virüsle mücadelede önemli konu başlıkları gündeme geldi.

Aşılama çalışmaları ve normalleşme adımlarının görüşüldüğü toplantıda 31 Mayıs'ta yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na yönelik tavsiyeler de belirlendi.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Bilim Kurulu'nun uzun süredir sıkıntı çeken lokanta ve kafe sahiplerini sevindirecek bir planı hazırladığını yazdı.

LOKANTA VE KAFELER

Buna göre bahçesi ve terası olan lokanta ve kafelerin sosyal mesafe kurallarına göre açılacak.

HAFTA SONU YASAĞINA ŞARTLI KALDIRMA

Halk sağlığı uzmanlarıyla da görüştüğünü belirten Sarıkaya, hafta sonu yasağının 'şartlı' kaldırılmasının tavsiye edildiğini belirtti.

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Uzmanlar, marketler açılmadan hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını; böylece vatandaşların toplu alanlardan uzaklaşarak kırlara, deniz kenarlarına gideceği, böylece virüsün de yayılamayacağını savunuyor.

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