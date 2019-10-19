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Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lokantasında esrar satan M.U.

Lokantada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, lokantasında esrar satan M.U. jandarma tarafından gözaltına alındı. Lokanta ile şüphelinin evinde yapılan aramada 1 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnegöl İlçesi Cerrah Mahallesi'nde lokantası bulunan M.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Jandarma ekipleri, şüphelinin lokantası ile evine operasyon yaptı. M.U. gözaltına alınırken, 2 adreste yapılan aramalarda 1 kilo 100 gram esrar ve 1 kök kenevir ele geçirildi. İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen M.U. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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