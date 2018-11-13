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Lokantada çalışan komiyi sırtından bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2018 18:42 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, lokantada komi olarak çalışan Alper Aslan (17), müşteriye yemek bırakıp dönerken arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı.

Lokantada çalışan komiyi sırtından bıçakladı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, lokantada komi olarak çalışan Alper Aslan (17), müşteriye yemek bırakıp dönerken arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından sırtından bıçaklandı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğleden sonra, Gebze Hacı Halil Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bulunan bir lokantada komi olarak çalışan Alper Arslan, müşteriye yemek bıraktı. Aslan, iddiaya göre, lokantaya dönerken arkasından gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından sırtından bıçakladı. Yaralı halde lokantanın önüne gelen Alper Aslan baygınlık geçirdi. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan genci ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, genci bıçaklayan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Lokantada çalışan komiyi sırtından bıçakladıLokantada çalışan komiyi sırtından bıçakladıLokantada çalışan komiyi sırtından bıçakladı

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