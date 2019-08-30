HABER

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.08.2019 15:13 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, Z.S.

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Hakan AKGÜN/ VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, Z.S. (22), kız meselesi nedeniyle lokantada garson olan Elvan Çıplak'a (18) tabancayla ateş etti. Olayda ganson genç bacağından yaralanırken, babasıyla birlikte lokantada yemek yiyen Mehmet Çalışkan, başına kurşun isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Saray Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Z.S., iddialara göre kız meselesi nedeniyle lokantada garson olarak çalışan Elvan Çıplak'a yönelik silahlı saldırıda bulundu. Olayda Elvan Çıplak bacağından yaralanırken, kurşunlardan biri de lokantada babası Hasan Çalışkan ile yemek yiyen Mehmet Çalışkan'ın başına isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başına mermi isabet eden Mehmet Çalışkan, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Elvan Çıplak'ın tedavisi sürerken, olay yerinden kaçan saldırgan Z.S., ise yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

FOTOĞRAFLI

Lokantada garsona ateş açıldı, yemek yiyen genç öldü

Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi Zafer Bayramı töreninde çelenk krizi
Kaybolduğu nehirde ikinci kez aranıyorKaybolduğu nehirde ikinci kez aranıyor
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltıEdirne'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

CHP'liler toplantıda birbirine girdi! Kaftancıoğlu da oradaydı

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Bakan Akar: 17 bin 498 kişi ihraç edildi

Fenerbahçe'den forvet harekatı

Fenerbahçe'den forvet harekatı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

Zafer Bayramı töreninde kriz! İzin verilmedi

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İBB'de flaş gelişme! İnceleme başlatıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.