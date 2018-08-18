Lokantada kavga: 1 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da lokantada iki kişiyle kavga eden Ayhan Ö., tabancayla sol dizinden vurularak yaralandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Ayhan Ö., lokantada Ferhat A. ve Rober T. ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Ö., kimin ateşlediği henüz bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunla sol dizinden yaralandı. Ferhat A. ve Rober T., gri renkli plakası alınmayan bir otomobil kaçtı. Ayhan Ö ise olay yerine çağrılan ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ayhan Ö.'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.
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