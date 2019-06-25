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Lokantada para bulamayınca veresiye defteri ile sucuk çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 25.06.2019 20:40 | Son Güncelleme

BURSA'da girdikleri lokantada para bulamayan 2 şüpheli, 500 TL değerinde sucuk ve veresiye defterini çaldı. Hırsızlık olayı, lokantanın güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'da girdikleri lokantada para bulamayan 2 şüpheli, 500 TL değerinde sucuk ve veresiye defterini çaldı. Hırsızlık olayı, lokantanın güvenlik kameralarına anbean kaydedildi.

Olay, Pazar günü gece saatlerinde, İznik ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bölgedeki 3 dükkana giren kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheli, iş yerlerinin ikisinde hırsızlık yaptı. Mustafa Şimşek'e ait lokantaya giren şüpheliler, para bulamayınca 500 TL değerinde sucuk ve dükkanın veresiye defterini çaldı. Ardından Nihat Cünedioğlu'nun lokantasına giren 2 şüpheli, burada da kasadaki madeni paraları çaldı. İki iş yeri sahibi dün sabah dükkanlarına geldiğinde durumu fark edince polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelilerinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İş yeri sahiplerinden Mustafa Şimşek, hırsızların pencereden girdiklerini tahmin ettiğini söyleyerek, 'Kasa bölümünde veresiye defteri bulunuyordu. Para bulamayınca defteri almışlar. Herhalde içinde para olacağını düşündüler, bilemiyorum. Ardından da sucukları çalmışlar. Polis, konuyu araştırıyor." dedi.

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