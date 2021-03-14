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  4. Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

14.03.2021 16:50 | Son Güncelleme:
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Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde lokanta sahibi, müşterisinin yemek yedikten sonra poşet içinde unuttuğu 37 bin TL’yi sahibine teslim etti.Kadelli Mahallesi’nde Samet Pan’a ait lokantaya dün gelip yemek yiyen bir kişi, ayrılırken içerisinde 37 bin TL bulunan poşeti unuttu.

Mersin’in Tarsus ilçesinde lokanta sahibi, müşterisinin yemek yedikten sonra poşet içinde unuttuğu 37 bin TL’yi sahibine teslim etti.
Kadelli Mahallesi’nde Samet Pan’a ait lokantaya dün gelip yemek yiyen bir kişi, ayrılırken içerisinde 37 bin TL bulunan poşeti unuttu. Masanın altındaki poşeti bulan Pan, durumu muhtar Bedrettin Kurt ve jandarma ekiplerine haber verdi. Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parayı unutan kişinin Tahsin Yıldız olduğunu belirledi. Yıldız’a telefonla ulaşan ekipler, lokantaya gelmesini sağladı. Samet Pan, ticaret yapmak için Burdur’dan Tarsus’a geldiği öğrenilen Yıldız’a parasını teslim etti. Pan’a teşekkür eden Yıldız, dünyada iyi insanların çoğalmasını istedi. Muhtar Kurt da bu davranışından dolayı Pan’ı tebrik etti.

Lokantada unutulan 37 bin lirayı sahibine teslim etti

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