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Lokantadaki 2 ayrı hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

06.04.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da bir lokantada bir hafta içerisinde yaşanan 2 hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, Dere Mahallesi 653.

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Aksaray’da bir lokantada bir hafta içerisinde yaşanan 2 hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Dere Mahallesi 653. Sokak’ta bulunan bir lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilk hırsızlık olayı geçtiğimiz hafta Pazartesi günü yaşandı. Öğle saatlerinde lokantaya gelen kimliği belirsiz bir kadın telefonun olmadığını ve birini aramak istediğini söyleyerek lokanta sahibi Derya Akay’dan (44) yardım istedi. Lokantanın paket servisinde kullanılan telefonla görüşme yaparak kapıya çıkan kadın bir süre telefonla konuştuktan sonra müşteri yoğunluğunu fırsat bilerek telefonla birlikte hızla lokantadan uzaklaşarak kayıplara karıştı. İkinci hırsızlık olayı ise yine geçtiğimiz hafta cuma günü yaşandı. Sabahın erken saatlerinde elektrikli motosikletle lokanta önüne gelen kağıt toplayıcısı anne ve oğul olduğu düşünülen 2 kişi lokanta için kapı önüne bırakılan süt şişelerini elektrikli motosiklete yükleyip olay yerinden ayrılarak kayıplara karıştı. Her 2 olayda lokantanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Lokanta sahibi Derya Akay, "1 hatada 2 kere hırsızlık olayıyla karşılaştık. İlk önce müşteri olarak gelen bayan telefonumuzu istedi. Sipariş telefonunu verdik. Telefonumuzla konuşarak gitti, telefonumuzu götürdü çaldı. İkinci bir olayda da müşterilerimize servis ettiğimiz sütü anne ve oğul sabah biz dükkanı açmadan gelip götürmüşler” dedi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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