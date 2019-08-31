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Lokantadaki garsona ateş açıp, müşteriyi öldüren zanlı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu garson Elvan Çıplak'ın (18) çalıştığı lokantada ateş edip, babasıyla yemek yiyen Mehmet Çalışkan'ın (25) başından vurularak, ölümüne neden olan Zeynel S.

Lokantadaki garsona ateş açıp, müşteriyi öldüren zanlı tutuklandı

Hakan AKGÜN/ VEZİRKÖPRÜ(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde, kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu garson Elvan Çıplak'ın (18) çalıştığı lokantada ateş edip, babasıyla yemek yiyen Mehmet Çalışkan'ın (25) başından vurularak, ölümüne neden olan Zeynel S. (22), tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "Lokantanın önünden geçerken tüfekle rastgele ateş ettim. Mehmet'in hayatını kaybettiğini sonradan öğrendim, pişmanım" dedi.
Olay, önceki akşam Vezirköprü ilçesi Saray Mahallesi'nde bir lokantada meydana geldi. Zeynel S., iddialara göre, kız meselesi nedeniyle husumetli olduğu Elvan Çıplak'a garson olarak çalıştığı lokantada av tüfeğiyle ateş açtı. Elvan Çıplak bacağından vurularak yaralanırken, saçmalardan biri lokantada babası Hasan Çalışkan ile yemek yiyen Mehmet Çalışkan'ın başına isabet etti. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Başından vurulan Mehmet Çalışkan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Elvan Çıplak'ın tedavisi sürerken, Çalışkan, ilçeye bağlı Karadoruk Mahallesi'nde toprağa verildi
TUTUKLANDI
Olaydan sonra gözaltına alınan Zeynel S., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı. Zeynel S.'nin ifadesinde, Mehmet Çalışkan'ın ölümüne çok üzüldüğünü belirterek, "Elvan ile bir gün önce lokantada tartıştık. Akşam bana mesaj atarak, öldürmekle tehdit etti. Lokantanın önünden geçerken tüfekle rastgele ateş ettim. Mehmet'in yaralandığını ve hayatını kaybettiğini sonradan öğrendim, çok üzüldüm, pişmanım" dediği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Lokantadaki garsona ateş açıp, müşteriyi öldüren zanlı tutuklandı

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