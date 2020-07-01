HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Lokantadaki silahlı saldırı kamerada

Lokantadaki silahlı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 18:07 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde, lokantada yemek yiyen 4 arkadaşa, bir otomobilden ateş edilerek gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde kurşun yağmuruna tutulan 4 arkadaş saldırıya, tabancalarını ateşleyerek karşılık veriyor.

Alınan bilgiye göre, 27 Haziran Cumartesi günü, Kızılmurat Mahallesi 2707. Sokak üzerinde bulunan lokantanın önündeki masada yemek yiyen İ.Ö.A. (33), H.K. (46), H.K. (22) ve O.D.’ye (32) yoldan geçen bir otomobilden, kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya uğrayan 4 kişi de tabancalarını çıkartarak karşılık verdi. Çatışmada, İ.Ö.A., H.K. ve H.K. tabancayla vurularak, O.D. ise düşerek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olaydan sonra saldırganların yakalanması için çalışma yapılırken, çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, lokantanın önünden geçen otomobilden, yemek yiyen 4 arkadaşa tabancayla ateş açıldığı, saldırıya uğrayan bu kişilerin tabancayla karşılık verdiği görülüyor.

Lokantadaki silahlı saldırı kamerada

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı Normalleşme takviminde yeni dönem!Bugün itibariyle başladı
Polis memurundan takdir toplayan hareket!Polis memurundan takdir toplayan hareket!
Mesleki Çalışma Dönemi öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?Mesleki Çalışma Dönemi öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

Albayrak ailesine çirkin saldırı hakkında Erdoğan'dan açıklama

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu! Yerleştirme sonuçları açıklandı

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

İkranur'un ön otopsisi tamamlandı!

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Erdoğan duyurmuştu! Bugün itibariyle başladı

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu! 'Yanlışlıkla oldu'

İlginizi Çekebilir

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Günlük Burç Yorumları (1 Temmuz 2020 Çarşamba)

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

Tek tek saklamış! Hepsi üniversite profesörüne ait

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

O videoların kaldırılması için yarım milyon imza

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

26 yıl boyunca kızını kedi mamasıyla besledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak köpeğine su veren polis memuru gönülleri mest etti

Polis memurundan takdir toplayan hareket!

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Kına gecesinde eşi, babası tarafından öldürülen gelin konuştu

Esenyurt'ta kavga! Çatı katından aşağıya düştü

Akılalmaz kavga! Çatı katından aşağıya düştü

Tartıştığı eşini arabada başından vurarak öldürdü

Kan donduran olay! 'Sevgilisine kaçtı' deyip katletti

Asırlık kız kardeşler: Uzun yaşamımızın sırrı 3 yemekte saklı

Asırlık kız kardeşler: Uzun yaşamımızın sırrı 3 yemekte saklı

Bursa’da büyük yangın! Dumanlar gök yüzünü kapladı

Bursa’da büyük yangın! Dumanlar gök yüzünü kapladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.