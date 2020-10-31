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Lokantadaki tüp patladı: 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 17:32 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, bir lokantanın mutfak bölümünde yemek yapıldığı esnada ocağa bağlı olan tüp patladı.

Gaziantep’te, bir lokantanın mutfak bölümünde yemek yapıldığı esnada ocağa bağlı olan tüp patladı. Yaşanan patlamada yabancı uyruklu 3 çalışan hafif şekilde yaralandı.
Olay, Şahinbey ilçesi Yukarıbayır Mahallesi Kasap Cüce Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. İddiaya göre, lokantada yemek yapıldığı sırada mutfak tüpü gaz kaçağı nedeniyle büyük bir gürültüyle patladı. Patlama sonucu lokantanın mutfak bölümünde çalışan yabancı uyruklu Huzeyfe K. ile iki arkadaşı yaralandı. Patlamanın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama sonucu yaralanan yabancı uyruklu Huzeyfe K. ile diğer iki kişiyi hastaneye kaldırdı. Patlamanın ardından polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın yaşandığı lokanta ile çevresindeki bazı iş yerlerinin camları kırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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