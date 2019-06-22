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Lokantadan et ve kebap şişi çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 10:07 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, bir lokantaya giren hırsız, et ve kebap şişleri ile çekmecede bulunan 200 lirayı çaldı.

Lokantadan et ve kebap şişi çaldı

Mahir ALAN / ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, bir lokantaya giren hırsız, et ve kebap şişleri ile çekmecede bulunan 200 lirayı çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde işlettiği lokantaya gelen S.T., kapının açık olduğunu, çekmecedeki 200 lira ile dolapta bulunan 10 kilo et ve şişlerinin de çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelerek inceleme yapan polis ekipleri, izlediği güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızın paraları ve etleri çaldığını gördü.
Ekipler eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Lokantadan et ve kebap şişi çaldıLokantadan et ve kebap şişi çaldı

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