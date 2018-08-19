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Lokantadan hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Lokantadan hırsızlık güvenlik kamerasında

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bir lokantadan televizyon ve bozuk para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Bulvarı üzerindeki bir lokantanın kapısını sabah saatlerinde açan 2 zanlı, LCD televizyon ile kasada bulunan bozuk paraları alarak kaçtı.

Lokantaya gelen iş yeri sahibi Sefa Keleş, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, lokantanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Görüntülerde, şapkalı 2 kişinin iş yerinin kapısını açarak, televizyon ve bozuk paraları çalıp kaçmaları yer alıyor.

Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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bahşili hırsızlık

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