Lokantadan hırsızlık güvenlik kamerasında

Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde bir lokantadan televizyon ve bozuk para çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Atatürk Bulvarı üzerindeki bir lokantanın kapısını sabah saatlerinde açan 2 zanlı, LCD televizyon ile kasada bulunan bozuk paraları alarak kaçtı.
Lokantaya gelen iş yeri sahibi Sefa Keleş, durumu polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, lokantanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelendi. Görüntülerde, şapkalı 2 kişinin iş yerinin kapısını açarak, televizyon ve bozuk paraları çalıp kaçmaları yer alıyor.
Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
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