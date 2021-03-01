Lokantalar ne zaman açılacak? Kritik Kabine Toplantısı sonrası lokantalar açılacak mı?

1 Mart 2021 itibariyle uygulamaya koyulacak "yerinde karar" dönemiyle birlikte, geçtiğimiz yılın sonlarından bu yana devam eden lokanta yasaklarının da kaldırılabileceği konuşuluyor. Vaka oranlarında gözlemlenen düşüş sonrasında bilim kurulu ve kabine lokantaların ne zaman açılacağı, lokanta yasaklarının kalkıp kalkmayacağı hakkında yeni kararlar alacak. Yeni dönemde lokanta yasaklarının da kaldırılması ihtimali ile esnaf heyecanlı bekleyişe girdi.

LOKANTALAR YASAKLARI KALKIYOR MU?

Son kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan illerin dört farklı kategoriye ayrılacağını ve vaka sayılarının oranı ile risk durumuna göre normalleşme döneminin başlayacağını, lokanta açılış tarihlerinin belirleneceğini belirtmişti.

Covid-19 tedbirleri kapsamında paket servisi ile çalışmaya devam eden lokantaların açılış tarihi henüz tam bir netlik kazanmadı. Fakat 1 Mart tarihinde yapılacak kabine toplantısı sonrası lokantalarla ile ilgili kararın netlik kazanması bekleniyor.

Normalleşme sürecinde lokanta yasakları ile birlikte restoran, kafe, kıraathane tarzı işletmelerinin de yasaklarının kalkması söz konusu olacak.

Riskin yüksek olmadığı illerde bu hafta itibariyle lokanta, kafe ve restoranların mesafeli ve sınırlı kapasite ve HES kodu şartı ile açılması planlanıyor. Söz konusu olan risk durumu düşük illerde hafta içi belli saatlerle, hafta sonu kısıtlamaların da esnetilmesi ihtimaline kesin gözüyle bakılmakta.



