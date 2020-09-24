Lokantaları pavyona çevirip eğlenmeye devam ediyorlar

İçişleri Bakanlığı'nın, Covid-19 salgını süresince kapalı olması gereken gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulüplerinin ruhsatlarını kafe, restoran, lokanta vb. olarak değiştirerek eski faaliyetlerine devam etmesi üzerine harekete geçmişti.

Bakanlık 81 İl Valiliğine "Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri" konulu genelge göndermişti. Genelgeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden önce ruhsatı gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü olan, bu tarihten sonra ruhsatını kafe, restoran, lokanta şeklinde değiştirenlere yönelik denetimler yoğunlaştırılmıştı.

EĞLENCE DEVAM EDİYOR

Ancak Ankara'da bu kuralı tanımayan işletmeler gece eğlencesine devam ediyor. Alkolün, fuhşun ve her türlü kötülüğün aktığı bu yerlerde koronavirüse karşı önlemler de alınmıyor. Ayrıca toplum ve genel ahlakla örtüşmeyen davranışlar da sergileniyor.

Kaynak: İHA

