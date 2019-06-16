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Lokantanın bacasında tutuşan yağ, 2 dükkanı küle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 09:24 | Son Güncelleme

ANKARA’da, iddiaya göre esnaf lokantasının bacasında biriken yağın alev alması sonucu çıkan yangında, lokanta ve bitişiğindeki büfe küle döndü. Altındağ Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak üzerinde bulunan esnaf lokantasında, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı.

ANKARA’da, iddiaya göre esnaf lokantasının bacasında biriken yağın alev alması sonucu çıkan yangında, lokanta ve bitişiğindeki büfe küle döndü. Altındağ Anafartalar Mahallesi Eşdost Sokak üzerinde bulunan esnaf lokantasında, saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın, dakikalar içinde lokantayı sararak bitişiğindeki büfeye de sıçradı. Yükselen alevleri gören çevre esnafı, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da dükkanların içinde arama yaptı. Polis, olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak sokakta toplanan kalabalığı uzaklaştırdı. Yangın itfaiyenin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. 2 iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Bacada biriken yağın alev alması sonucu çıktığı öne sürülen yangın hakkında inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:
- Yangından görüntü
- İtfaiyenin müdahalesi
- Güvenlik tedbirleri
- İş yerlerinden görüntü
- Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)

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