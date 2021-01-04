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  4. Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı

Lokantanın önünden motosikleti böyle çaldı

04.01.2021 09:13 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de bir lokantanın önünde duran ve paket servis için kullanılan motosikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan bir lokantanın önünde yaşandı.

Arnavutköy’de bir lokantanın önünde duran ve paket servis için kullanılan motosikleti çalan hırsız güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, Arnavutköy Merkez Mahallesinde bulunan bir lokantanın önünde yaşandı. İşyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde elleri cebinde bir kişinin önce etrafı gözlediği sonra ise motosiklete doğru yöneldiği görüldü. Etrafta kimsenin olmadığını gören hırsız, park halinde duran paket servisinde kullanılan motosikleti önce ittirdi daha sonra ise çalıştırarak hızla uzaklaştı.
İşyeri sahibi ise polis ekiplerine haber vererek şikayette bulundu. Ekipler, çalınan motosikleti bulmak ve hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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