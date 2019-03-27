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Lokman Çağırıcı: Bağcılar’a bin 513 kişilik amfi tiyatro yapacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 12:44 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı, ilçeye bale, konser, sinema ve tiyatro gibi sanat gösterilerine ev sahipliği yapacak ‘Rüya Şehir’ konseptinde bin 513 kişilik bir amfi tiyatro yapılacağını söyledi.

Lokman Çağırıcı: Bağcılar’a bin 513 kişilik amfi tiyatro yapacağız

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediye Başkanı ve AK Parti Bağcılar Belediye Başkan adayı Lokman Çağırıcı, ilçeye bale, konser, sinema ve tiyatro gibi sanat gösterilerine ev sahipliği yapacak ‘Rüya Şehir’ konseptinde bin 513 kişilik bir amfi tiyatro yapılacağını söyledi.

Bağcılar halkına amfitiyatro gibi bir eseri kazandıracak olmanın heyecanını yaşadığını belirten Lokman Çağırıcı, “Bağcılarımızı yarınlara taşıyacak güçlü bir eseri ilçeye kazandıracağız. Amfi tiyatro binasının zeminden çatısına kadar her katında ayrı bir etkinlik gerçekleşecek. Bale, konser, sinema ve tiyatro gibi kültür sanat adına her şey olacak. Bin 513 kişilik kapasitesi bulunan bu mekan bölgenin kültür ve sanat ihtiyacını karşılayacak” dedi.

Planlanan yapı, kültür ve sanat altyapısına katkı sağlamak amacıyla modern ve kullanışlı bir amfi tiyatro şeklinde inşa edilecek. Yakın zamanda hayata geçirilecek olan amfi tiyatroda 2 bodrum kat, zemin ve teras katı bulunacak. İçinde 147 kişilik sinema salonu, 216 kişilik konferans salonu, 950 kişilik amfi tiyatro salonu, 200 kişilik restoran, sergi, sahne ve fuaye alanı bulunan amfi tiyatronun, bölgenin bu alandaki ihtiyacını karşılaması hedefleniyor. Bin 513 kişilik kapasiteli amfi tiyatroda bale, konser, sinema, tiyatro, konferans ve söyleşi gibi sanat gösterileri düzenlenebilecek. Peyzaj ve çevre düzenlenmeleri de yapılacak olan binanın çatısı ise açılır kapanır sisteme sahip olacak.
(FOTOĞRAFLI)

Lokman Çağırıcı: Bağcılar’a bin 513 kişilik amfi tiyatro yapacağızLokman Çağırıcı: Bağcılar’a bin 513 kişilik amfi tiyatro yapacağız

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