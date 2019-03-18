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Lokman Çağrıcı kuaförler ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.03.2019 11:00 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, istişare toplantısında kuaförlerle bir araya geldi.

Lokman Çağrıcı kuaförler ile bir araya geldi

İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, istişare toplantısında kuaförlerle bir araya geldi. Samimi bir havada geçen toplantıda Çağırıcı, “Siz insanları güzelleştiriyorsunuz biz de şehirleri güzelleştiriyoruz” dedi.
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçede hizmet veren erkek ve kadın kuaförleriyle bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde düzenlenen kahvaltılı programa kuaförler yoğun ilgi gösterdi.
“KUAFÖRLER, MÜŞTERİLERİ İLE TÜRKİYE GÜNDEMİNİ KONUŞUYOR”
Kuaförlerin, halkın nabzını yakından tuttuğunu dile getiren Çağırıcı, “Sizler insanı güzelleştiriyorsunuz, bizler de şehirleri güzelleştiriyoruz. Ayrıca sizler vatandaşla birebir diyalog halindesiniz. Birçok konuda sohbet ediyor fikir alışverişi yapıyorsunuz. Kimi zaman Türkiye gündemini konuşuyor kimi zaman da dertleşiyorsunuz. Dolayısıyla vatandaşımıza aktaracağınız şeyler çok önemli” dedi.
Hijyen kurallarına da dikkat çeken Çağırıcı, bu konuda çok hassas olduklarını ve denetimlerinin sürdüğünü belirtti.

Lokman Çağrıcı kuaförler ile bir araya geldiLokman Çağrıcı kuaförler ile bir araya geldi

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