Lokman Hekim’in mucize ilacı: Mide ağrısını şıp diye kesiyor

Mide ağrısı yaşayan insanlar tedavi olmak için şifalı olacak besinler araştırıyor. Bundan 1000 yıl önce yaşadığı tahmin edilen Lokman Hekim'in mide ağrısı şikâyeti çeken hastalara sunduğu reçete ise birçok hastaya bu anlamda şifa kaynağı oluyor. İşte Lokman Hekim'in sunduğu reçete...

MİDE AĞRISINA LOKMAN HEKİM'DEN REÇETE

Mide ağrıları ve mide ülseri şikayetleri olan hastalara Lokman Hekim, kızılcık meyvesini öneriyor. Kızılcık, kalbimizi korumaya yardımcı oluyor ve mideyi hazmetme konusunda rahatlatıyor. Kemikleri de güçlendiren şifalı meyvenin içinde önemli miktarda K vitamini de taşıdığı belirtiliyor.

Bir diğer mide rahatsızlığı olan yanma ve mide ekşimesine ise beyaz leblebiyi tavsiye eden Lokman Hekim, özellikle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarına kızılcık ve beyaz leblebiyi ısrarla tavsiye ediyor.



