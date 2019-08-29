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Lokman Hekim Van Hastanesinde PES dönemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

Lokman Hekim Van Hastanesinde uygulanan Platalet Enyzme Suspension (PES) tedavisi ile saç dökülmesi sona eriyor.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç.

Lokman Hekim Van Hastanesinde PES dönemi

Lokman Hekim Van Hastanesinde uygulanan Platalet Enyzme Suspension (PES) tedavisi ile saç dökülmesi sona eriyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Yeşilova, sadece genetik labaratuvarlarında çalışılıp özel teknikler uygulanarak trombosit etkisinin 80-100 kat artırılarak elde edilen preparatın PES olarak adlandırıldığını ifade ederek, “PES uygulamaları; trombosit kan pulcukları yönünden zenginleştirilmiş ve daha sonra enzime edilmiş kan plazmasının tekrar aynı kişiye enjekte edilerek, enjekte edilen bölgedeki kök hücrelerin bu sayede uyarılarak aktif hale geçirilmesi, saç ve kaş dökülmesinin önlenmesi, iyileşme süreci zor ve uzun olan yaraların birçoğunda iyileşme sağlayan ve iyileşme sürecini kısaltan destekleyici ve tedavi edici olan bir yöntemdir” dedi.
PES uygulanan dermatolojik durumlara değinen Yeşilova, “Stria (doğum sonrası cilt çatlakları), cilt lekeleri ve yara izleri, anti-aging uygulamaları (ciltteki kırışıklıkların giderilmesi), saç ve kaşların dökülmesinin önlenmesi, sıklaştırma, cansız saç ve kaşların güçlendirilmesi durumlarında uygulanır. Burada hastanın kendi kanında özel bir teknikle çeşitli enzimleri ayırarak gerek serum gerek dolgu gerekse krem şeklinde hastaya uygulayabiliyoruz. Özellikle yaşlanmayla birlikte cildimizde çeşitli fizyolojik değişiklikler görülebiliyor. Kesinlikle kendi kanının dışında herhangi bir katkı maddesi yok. Kendi kanından hazırladığımız bir işlemdir” ifadelerini kullandı.
Lokman Hekim Van Hastanesinde uygulanan tedavide güzel sonuçlar elde ettiklerini vurgulayan Doç. Dr. Yavuz Yeşilova, “Sonuçlar güzel ve hasta memnuniyeti ön planda olan bir tedavi yöntemidir. Dermatoloji alanı dışında kalp-damar cerrahilerinde, diş ameliyatlarında ve eklem ağrılarında da bu tedavi uygulanabilir. Doğu Anadolu Bölgesinde ilk olarak uyguladığımız bir tedavi metodudur. Herhangi bir yan etkisi olmayan ve maliyet bakımından uygun bir tedavi yöntemidir. Bu tedaviden amacımız, hastanın cilt altındaki kolajen ve elastik liflerinin yapımını uyararak hastaya daha genç bir cilt oluşumunu sağlamaktır” diye konuştu.
Ayda bir defa uygulanan tedavinin 4 seans şeklinde olduğunu da sözlerine ekleyen Yeşilova, “Yarım saatte biten bir tedavidir. 4 ay yaptıktan sonra hastayı kontrole çağırıyoruz. Hastanın memnuniyetinin durumuna göre 6 ayda bir tekrar yapabiliyoruz” dedi.

Lokman Hekim Van Hastanesinde PES dönemi

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