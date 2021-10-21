Lokomotif Moskova Galatasaray maçını Exxen'den canlı izle! Moskova GS maçı CBC Sport'tan canlı izlenir mi?

Heyecanla beklenen Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı bu akşam oynanacak. Galatasaray, grupta üçüncü maçında Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Lokomotiv Moskova-Galatasaray muhtemel 11'leri belli oldu. İşte merak edilenler...

LOKOMOTİF MOSKOVA GALATASARAY MAÇINI EXXEN'DEN CANLI İZLE!

Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü 22.00'dA başlıyor. Binlerce futbolseverin heyecanla beklediği bu maç, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Maçı Exxen'den canlı izlemek için ücretli üyelik gerekiyor. UEFA Avrupa Ligi maçları sadece yayıncı kuruluş olan Exxen'den ücretli üyelik yapılarak izlenecek.

CBC SPORTS NASIL İZLENİR?

Evlerinde uydu alıcısı bulunduranlar, doğru frekans bilgilerini girerek CBC Sports kanalından maçı izleyebilir. Ancak uluslararası yayıncılık kuralları gereği kanal maç saatinde şifreli yayına geçebilir. CBC Sports kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapar. Uydunuz, AzerSpace 46° uydusu olmalıdır. Bu şartı sağlıyorsa eğer, CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izlemeniz mümkün. CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekir.

Eğer AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra alt kısmında yer alan frekans kısmına 11134 sayısını yazın. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini birçok uydu cihazı otomatik seçer, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. Eğer FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

GALATASARAY-LOKOMOTİV MOSKOVA MUHTEMEL 11'LER

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne



