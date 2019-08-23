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Lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 19:41 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI- Uğur YİĞİT/ŞARKIŞLA (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 18.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Gücük köyü yol ayrımı hemzemin geçitte meydana geldi. Şarkışla'dan Sivas'a giden makinist İbrahim Fırat yönetimindeki DE24130 numaralı lokomotif, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Polat yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası lokomotif otomobili yaklaşık 200 metre sürükledi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüsü Uğur Polat olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Polat ile yeğeni Serkan Polat ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Uğur Polat'ın cenazesi ise AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaza sonrası makinist İbrahim Fırat, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıLokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıLokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralıLokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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