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Lokomotifin çarptığı adam öldü

29.01.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Adana’da lokomotifin çarptığı 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da lokomotifin çarptığı 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Yüreğir ilçesi, Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Demiryolundan geçmek isteyen 57 yaşındaki Muzaffer Gül’e makinist Mehmet Emin Kara’nın (29) kullandığı lokomotif çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Gül’e olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ancak Gül hayatını kaybetti. Gül’ün yakınları olay yerine gelerek cesedin başında gözyaşlarına boğuldu.
Polis makinisti gözaltına aldı. Gül’ün cenazesi ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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