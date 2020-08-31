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Lokomotifin çarptığı iki gençten biri hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kayseri’de tren rayları üzerinde bulunan iki gence lokomotif çarptı.

Kayseri’de tren rayları üzerinde bulunan iki gence lokomotif çarptı. Gençlerden biri olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi Kavşak mevkiinde meydana gelen olayda, Kayseri-Niğde demiryolunda geri geri gelen lokomotif, rayların üzerinde bulunan 16 yaşındaki Mükremin Tangıç ve 16 yaşındaki İbrahim Özmen’e çarptı.
Kazada Mükremin Tangıç olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Özmen ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlattı.

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