HABER

Lokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 18:04 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl (57) ve eşi Fatma Kökçöl (53) yaşamını yitirdi.

Lokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldü

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait lokomotifin çarptığı minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl (57) ve eşi Fatma Kökçöl (53) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Örenşehir Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Karasazlık bölgesindeki tarladan İncesu ilçesine gelen Ahmet Kökçöl yönetimindeki 38 LP 768 plakalı minibüse, hemzemin geçitte manevra yapan TCDD'ye ait yük treninin lokomotifi çarptı. Minibüs, yaklaşık 1 kilometre sürüklendi. Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Ahmet Kökçöl ile yanında bulunan eşi Fatma Kökçöl yaşamını yitirdi. Makinist jandarma tarafından gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Lokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldüLokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldüLokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldüLokomotifin çarptığı minibüsteki çift öldü

Ünlü oyuncudan üstsüz protestoÜnlü oyuncudan üstsüz protesto
Veresiye yakıt istedi, kendilerini uyaran görevliyi bıçaklayıp kaçtıVeresiye yakıt istedi, kendilerini uyaran görevliyi bıçaklayıp kaçtı
Hakkari'de 3 polis kazada yaralandıHakkari'de 3 polis kazada yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Sibel Kekilli: Çok acı çektim, artık konuşmalıyım!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Ankara'yı sarsan gelişme! Sayıştay'dan açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Kocaeli'de çöp poşeti yırtılınca etrafa saçıldı... Görenler büyük şok yaşadı!

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Didem'in cenaze töreninde yürek burkan detay

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

Parkta iğrenç olay! Kendisinden 16 yaş büyük kadını sıkıştırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.