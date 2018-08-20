Lokomotifin çarptığı otomobil sürücüsü öldü, yakınları tepki gösterdi

Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK / ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Deniz Bezek (22), lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bezek'in olay yerine gelen yakınları, TCDD görevlisinin bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.
Olay, Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Bezek'in yönetimindeki 45 YB 0865 plakalı otomobile, hemzemin geçitten geçerken makinistinin ismi açıklanmayan lokomotif çarptı. Otomobilde sıkışan Deniz Bezek kaza yerinde hayatını kaybetti. Bezek'in kaza yerine gelen yakınları, görevlinin bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia etti. TCDD görevlisinin kulübesinde bulunmadığını, kazanın ardından da kaçtığını ileri süren Bezek'in yakınları, kulübeyi taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve TOMA geldi. Polisin araya girmesiyle olay son buldu.
İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Bezek'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı
Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!
Petrol kralının araba koleksiyonu ortaya çıktı! Dudağınız uçuklayacak
Meral Akşener'den Erdoğan'a flaş çağrı
Erdoğan'dan dikkat çeken karar
Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı
Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!
Arafat'ta yağmur ve fırtına korkuttu! Kabe ilk kez böyle görüntülendi
Apple mağazasında şoke eden olay!
ABD bunu konuşuyor! Trump'ın 'Blackwater' planı
Canan Karatay, Kurban Bayramı öncesi ezber bozdu: İstediğiniz kadar...
Okuyucu Yorumları 0 yorum