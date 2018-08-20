Lokomotifin çarptığı otomobil sürücüsü öldü, yakınları tepki gösterdi

Çağlar ÖZTÜRK-Can ÇELİK / ADANA, (DHA) - ADANA'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışan Deniz Bezek (22), lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybetti. Bezek'in olay yerine gelen yakınları, TCDD görevlisinin bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia ederek tepki gösterdi.

Olay, Seyhan ilçesindeki Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Bezek'in yönetimindeki 45 YB 0865 plakalı otomobile, hemzemin geçitten geçerken makinistinin ismi açıklanmayan lokomotif çarptı. Otomobilde sıkışan Deniz Bezek kaza yerinde hayatını kaybetti. Bezek'in kaza yerine gelen yakınları, görevlinin bariyeri kapatmadığı için kazanın meydana geldiğini iddia etti. TCDD görevlisinin kulübesinde bulunmadığını, kazanın ardından da kaçtığını ileri süren Bezek'in yakınları, kulübeyi taşladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve TOMA geldi. Polisin araya girmesiyle olay son buldu.

İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan Bezek'in cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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