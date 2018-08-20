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Lokomotifin çarptığı otomobildeki dizi oyuncusu öldü, yakınları tepki gösterdi (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 13:30 | Son Güncelleme

'SIFIR BİR' DİZİSİ OYUNCUSU ÇIKTI Adana'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışırken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybeden Deniz Bezek'in, Blu TV'de yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı.

Lokomotifin çarptığı otomobildeki dizi oyuncusu öldü, yakınları tepki gösterdi (2)

'SIFIR BİR' DİZİSİ OYUNCUSU ÇIKTI
Adana'da otomobiliyle hemzemin geçitten geçmeye çalışırken lokomotif çarpması sonucu hayatını kaybeden Deniz Bezek'in, Blu TV'de yayınlanan 'Sıfır Bir' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Adana Adli Tıp Kurumu'na gelen dizi oyuncuları, gözyaşlarına boğuldu. Sıfır Bir dizisinde Mahir isimli karaktere can veren Deniz Bezek'in ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirten dizi oyuncuları, ailesine sabır diledi.
'TUVALATE GİTTİM'
Ayrıca kazanın ardından, hemzemin geçitteki bariyerlerden sorumlu olan TCDD görevlisi ise gözaltına alındı. İsmi açıklanmayan görevli, polis merkezindeki sorgusunda, olay anında tuvalete gittiğini söyledi. Geri döndüğünde ise kazayı görüp korktuğunu ve olay yerinden kaçtığını ileri sürdü.
Polisin soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAF

Lokomotifin çarptığı otomobildeki dizi oyuncusu öldü, yakınları tepki gösterdi (2)Lokomotifin çarptığı otomobildeki dizi oyuncusu öldü, yakınları tepki gösterdi (2)Lokomotifin çarptığı otomobildeki dizi oyuncusu öldü, yakınları tepki gösterdi (2)

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