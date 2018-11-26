HABER

Lokomotifin en kritik parçasına milli imza

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 11:54 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ ve TÜBİTAK'ın iş birliğiyle yerli ve milli yeni nesil "cer konvertörü" üretildi - Yüksek maliyetin ve dışa bağımlılığın önüne geçecek yerli "cer konvertörü" geliştirilerek yüksek güç gereksinimi olan ana hat lokomotifleri ile milli yüksek hızlı trenlerde kullanılabilecek

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Eskişehir'de, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) iş birliğiyle raylı sistemler sektörünün gelişmesinde bir dönüm noktası oluşturacak yerli ve milli yeni nesil "cer konvertörü" üretildi.

AA muhabirinin TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, raylı sistem araçlarının en kritik ekipmanı olarak tanımlanan ve araçların hareketini sağlayan yeni nesil "cer konvertörü"nün üretimi, Ar-Ge merkezini kuran ve yüksek hızlı tren üretme hedefi olan TÜLOMSAŞ'ta gerçekleştirildi.

Türkiye'ye ileri teknolojik ürün kazanımı sağlayan milli projelere katkı sunan TÜLOMSAŞ, milli yüksek hızlı tren üretiminde de kullanılacak "cer konvertörü"nü milli imkanlarla TÜBİTAK MAM iş birliğiyle yaptı.

- "Konvertör ünitelerinde dışa bağımlılığın önüne geçilecek"

TÜLOMSAŞ ve TÜBİTAK iş birliğinin, yüksek katma değerli teknolojik ürünleriyle ülke ekonomisine ve yan sanayinin geliştirilmesine de reel katkı sağlayacağını ifade eden yetkililer, Türkiye'de ilk kez milli olarak bir cer konvertörü ünitesinin geliştirilip ticarileştirilmesinin sektörün millileştirilmesi adına önemli bir kilometre taşı kabul edildiğini belirtti.

Bu başarılı çalışmayla, yüksek maliyetli olan konvertör ünitelerinde dışa bağımlılığın önüne geçileceğini ve yerli üretim kabiliyeti kazanılacağını vurgulayan yetkililer, bu ünitelerin, ana hat lokomotifleri gibi daha yüksek güç gereksinimi olan lokomotiflerde kullanılabileceği gibi milli yüksek hızlı trenler için de geliştirilebileceğini kaydetti.

Elektrik enerjisinin kontrol edilmesini sağlayan ve herhangi bir akım şeklindeki enerjiyi başka akım şekline çeviren konvertörler, motor çekim kontrolü için sıklıkla kullanılıyor. Konvertör raylı sistemlerde demiryolu aracına hareketi sağlayan cer sisteminin en kritik ekipmanı olarak görülüyor.

Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...Sadece 30 saniye görebildiler! Bu kalabalığın tek sebebi...
Fetih Camii’nin temeli dualarla atıldıFetih Camii’nin temeli dualarla atıldı
İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntülerİstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir TÜBİTAK tülomsaş

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Erdoğan ve Hatipoğlu arasında dikkat çeken diyalog: Gündemden düşürelim

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Ünlü oyuncu Gamze Özçelik tesettüre girdi!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

İlginizi Çekebilir

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

İlker Başbuğ'dan çok konuşulacak çıkış: Türk halkı demek yanlış!

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

15 Temmuz gazisi Sabri Ünal gazi kimliğini ve madalyasını iade etti

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: Saray'da yine Soylu kavgası çıktı!

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

Demirtaş’ın avukatlarından açıklama: Her şey hükümetin bilgisi ve izniyle yapıldı

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

'Saygı duyacaksın' diyen HDP'lilere komutanın yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sancaktepe'deki helikopter kazasıyla ilgili açıklama

Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

Harran'da asırlar sonra yeniden bir ilk yaşanacak

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul'da son 20 yılda 5. helikopter kazası

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

İstanbul Sancaktepe'de askeri helikopter düştü! İşte ilk görüntüler

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Sivas'ta yolcu treni ile yük treni çarpıştı! Yaralılar var...

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.