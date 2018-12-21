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Lokum gibi ciğer pişirmenin olmazsa olmaz 5 noktası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.12.2018 16:02 | Son Güncelleme

Sakatat çeşitleri arasında en çok tüketileni şüphesiz ki ciğerdir. Hem temizlemesinde bir zorluk yoktur hem de diğer sakatat türleri kadar zahmetli değildir. Ciğer pişirmek kolay olsa da lezzetli yapmak her zaman mümkün olmuyor. Makbulü lokum kıvamında olmasıdır. Eğer siz de bir ciğeri kahvaltıda tüketecek kadar çok seviyorsanız bu püf noktalarını bir kenara not etmelisiniz. Üstelik bu liste bonuslu!

Lokum gibi ciğer pişirmenin olmazsa olmaz 5 noktası

Kullandığınız ciğer tavuk ciğeri değil ise zarını ve sinirlerini temizlemelisiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra yıkamanıza gerek kalmayacaktır.

ciğer

Pişirme süresi en önemli noktadır. Asla uzun süre tavada kalmamalı ciğer. Tavada 1,5 dakikadan uzun kalmamalı. Ciğer ne kadar uzun süre pişerse o kadar sertleşecektir.

tava

Bol yağda pişirmek şart, aksi halde tavaya yapışacaktır. Aynı zamanda yağın kızgın olması gerekir.

Ciğerin lezzetini artırmak için ciğeri kızarttığınız yağdan bir miktar alın ve içinde isteğiniz miktarda pul biber kavurun ve kızarttığınız ciğerlerin üstünde gezdirin.

Bonus: Arnavut ciğeri

arnavut

Mezelerin şahı olan Arnavut ciğerinin lezzetini alan bir daha vazgeçemiyor. Sumaklı soğanı, kızarmış patatesleriyle gerçek bir şölene davet ediyor sizi. Elbette lokum gibi kızarmış ciğeri olmazsa olmazı! Lezzetli bir Arnavut ciğeri tarifi için tıklayın.

Bonus 2: Ciğer tava

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Şefin özel ciğer tava tarifi tüm bildiğiniz pişirme yöntemlerini unutturacak. Tarifin detayları için tıklayın.

Bonus 3: Ciğerli bulgur pilavı

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En özel tariflerden biridir ciğerli bulgur. İki ayrı lezzetin bir araya gelmesi sofralarımızı şenlendirdi. Siz de bu lezzete ortak olmak istiyorsanız tıklayın.

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