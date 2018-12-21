Lokum gibi ciğer pişirmenin olmazsa olmaz 5 noktası

Kullandığınız ciğer tavuk ciğeri değil ise zarını ve sinirlerini temizlemelisiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra yıkamanıza gerek kalmayacaktır.

Pişirme süresi en önemli noktadır. Asla uzun süre tavada kalmamalı ciğer. Tavada 1,5 dakikadan uzun kalmamalı. Ciğer ne kadar uzun süre pişerse o kadar sertleşecektir.

Bol yağda pişirmek şart, aksi halde tavaya yapışacaktır. Aynı zamanda yağın kızgın olması gerekir.

Ciğerin lezzetini artırmak için ciğeri kızarttığınız yağdan bir miktar alın ve içinde isteğiniz miktarda pul biber kavurun ve kızarttığınız ciğerlerin üstünde gezdirin.

Bonus: Arnavut ciğeri

Mezelerin şahı olan Arnavut ciğerinin lezzetini alan bir daha vazgeçemiyor. Sumaklı soğanı, kızarmış patatesleriyle gerçek bir şölene davet ediyor sizi. Elbette lokum gibi kızarmış ciğeri olmazsa olmazı! Lezzetli bir Arnavut ciğeri tarifi için tıklayın.

Bonus 2: Ciğer tava

Şefin özel ciğer tava tarifi tüm bildiğiniz pişirme yöntemlerini unutturacak. Tarifin detayları için tıklayın.

Bonus 3: Ciğerli bulgur pilavı

En özel tariflerden biridir ciğerli bulgur. İki ayrı lezzetin bir araya gelmesi sofralarımızı şenlendirdi. Siz de bu lezzete ortak olmak istiyorsanız tıklayın.

