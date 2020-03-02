LoL'ün yapımcısı Riot Games'ten alışılmadık oyun: Valorant

League of Legends (LoL) efsanesini herkes bilir, bilmese bile illa ki bir arkadaşınızdan/eşinizden/dostunuzdan bir kerecik de olsa duymuşsunuzdur. Oyun severler tarafından bir başyapıt olarak tanımlanan LoL, arkasındaki stüdyo olan Riot Games'e de büyük bir başarı getirdi. Bu başarısını devam ettirmek isteyen Riot Games, Project A isimli gizemli bir oyun ile ortaya çıktı. Project A'yı deneyen ilk isimler, oyun hakkında olumlu yorumda bulunmuştu. Yorumlar oyuncuları daha da heyecanlandırdı ve günlerden bugün Riot Games, Project A'nın yani Valorant'ın tanıtımını yaptı.

VALORANT'DA HİLEYE İZİN YOK

Valorant Riot Games'in göz bebeği. Göz bebeği diyoruz çünkü Valorant firmanın ilk FPS oyunu olarak öne çıkıyor. Bu anlamda ayrı bir yere sahip. Oyunun içerisinden yayınlanan görüntülere baktığımızda Call of Duty, Counter Strike ve Overwatch karışımı bir atmosfer ile karşılaşıyoruz. Ekran görüntülerinin biraz düşük çözünürlüklü olduğunu kabul etmek gerek. Ancak bu oyunun grafik kalitesinin kötü anlama gelmediğini gösteriyor. Zira, oyun geliştirme aşamasında ve oyunun kararlı sürümünde grafiklerde değişim görülecek. Ayrıca oyun hilelere karşı gerçek zamanlı çalışan bir sistem ile korunacak, böylece oyun içindeki rekabetin dozu eşitlenecek.