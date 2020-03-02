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LoL'ün yapımcısı Riot Games'ten alışılmadık oyun: Valorant

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.03.2020 17:04 | Son Güncelleme

League of Legends efsanesinin yapımcısı Riot Games, ilk FPS taktik oyunu Valorant'ın duyurusunu gerçekleştirdi. LoL ile büyük başarı yakalayan ve bu başarısını Valorant'a da taşımak isteyen Riot Games, yeni oyununu çok yakın bir zamanda satışa sunacak.

LoL'ün yapımcısı Riot Games'ten alışılmadık oyun: Valorant

League of Legends (LoL) efsanesini herkes bilir, bilmese bile illa ki bir arkadaşınızdan/eşinizden/dostunuzdan bir kerecik de olsa duymuşsunuzdur. Oyun severler tarafından bir başyapıt olarak tanımlanan LoL, arkasındaki stüdyo olan Riot Games'e de büyük bir başarı getirdi. Bu başarısını devam ettirmek isteyen Riot Games, Project A isimli gizemli bir oyun ile ortaya çıktı. Project A'yı deneyen ilk isimler, oyun hakkında olumlu yorumda bulunmuştu. Yorumlar oyuncuları daha da heyecanlandırdı ve günlerden bugün Riot Games, Project A'nın yani Valorant'ın tanıtımını yaptı.

VALORANT'DA HİLEYE İZİN YOK

Valorant Riot Games'in göz bebeği. Göz bebeği diyoruz çünkü Valorant firmanın ilk FPS oyunu olarak öne çıkıyor. Bu anlamda ayrı bir yere sahip. Oyunun içerisinden yayınlanan görüntülere baktığımızda Call of Duty, Counter Strike ve Overwatch karışımı bir atmosfer ile karşılaşıyoruz. Ekran görüntülerinin biraz düşük çözünürlüklü olduğunu kabul etmek gerek. Ancak bu oyunun grafik kalitesinin kötü anlama gelmediğini gösteriyor. Zira, oyun geliştirme aşamasında ve oyunun kararlı sürümünde grafiklerde değişim görülecek. Ayrıca oyun hilelere karşı gerçek zamanlı çalışan bir sistem ile korunacak, böylece oyun içindeki rekabetin dozu eşitlenecek.

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EN ÇOK SKORU ALAN KAZANACAK

Riot Games'in yapımcı kadrosundan Anna Donlon,Valorant hakkında bazı açıklamalarda bulundu. Donlon, Valorant için nişan oyunlarındaki temel özellikleri koruyacağını fakat yaratıcılığın arttığı bir taktik ateş etme deneyimi sunacağını söyledi. Oyun içi stratejilerin altını çizen Donlon, 24 maç sonunda ise en çok skor alan takımın oyunun kazanacağını belirtti.

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İŞTE VALORANT'IN ÇIKIŞ TARİHİ

Valorant, gerek Anna Donlon tarafından açıklamalarla gerek ise oyun içi görüntüleriyle şimdiden birçok oyun severi heyecanlandırmaya yetti. Ancak oyun severler heyecanlarını birkaç ay daha tutmak zorunda. Zira, oyun 2020 yaz aylarında satışa sunulacak. Tabi planlarda herhangi bir gecikme olmazsa.

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Riot Games LOL League of legends Valorant Project A oyun FPS oyunu nişan oyunu

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